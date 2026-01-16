ABB Aktie

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

ABB (Asea Brown Boveri)-Investition 16.01.2026 10:03:45

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25,30 CHF. Bei einem ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,953 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 244,03 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 15.01.2026 auf 61,74 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 144,03 Prozent gleich.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,60 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ABB

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
15.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 66,22 0,18% ABB (Asea Brown Boveri)

