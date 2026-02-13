ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

Lukratives ABB (Asea Brown Boveri)-Investment? 13.02.2026 10:03:58

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,26 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 39,586 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2026 2 751,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69,50 CHF belief. Mit einer Performance von +175,13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

ABB (Asea Brown Boveri) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 126,54 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ABB

