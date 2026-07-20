Alcon Aktie

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WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

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Langfristige Performance 20.07.2026 10:04:24

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 3 Jahren verloren

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Alcon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.07.2023 wurde das Alcon-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Anteile betrug an diesem Tag 73,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Alcon-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,368 Alcon-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,56 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Anteils am 17.07.2026 auf 56,70 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 22,44 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 27,63 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Papiers fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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