SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 16.11.2021 wurde das Alcon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alcon-Anteile bei 77,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 129,870 Alcon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Alcon-Papiere wären am 13.11.2026 7 968,83 CHF wert, da der Schlussstand 61,36 CHF betrug. Mit einer Performance von -20,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Alcon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,44 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at