Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Investmentbeispiel
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16.11.2026 10:03:29
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 16.11.2021 wurde das Alcon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alcon-Anteile bei 77,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 129,870 Alcon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Alcon-Papiere wären am 13.11.2026 7 968,83 CHF wert, da der Schlussstand 61,36 CHF betrug. Mit einer Performance von -20,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Alcon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,44 Mrd. CHF. Am 09.04.2019 wagte die Alcon-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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