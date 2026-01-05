Alcon Aktie

Lukrative Alcon-Investition? 05.01.2026 10:03:53

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Alcon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurden Alcon-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Alcon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 151,976 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 617,02 CHF, da sich der Wert eines Alcon-Papiers am 30.12.2025 auf 63,28 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 3,83 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Alcon eine Börsenbewertung in Höhe von 31,32 Mrd. CHF. Der Alcon-Börsengang fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Alcon-Aktie bei 55,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

