Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Alcon-Investition
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29.06.2026 10:03:53
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alcon von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Alcon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Alcon-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,534 Alcon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (55,20 CHF), wäre die Investition nun 84,66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,34 Prozent verringert.
Alcon wurde am Markt mit 26,90 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz der Alcon-Aktie fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers lag beim Börsengang bei 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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