SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alcon-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alcon-Aktie 61,34 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 163,026 Alcon-Aktien. Die gehaltenen Alcon-Aktien wären am 02.10.2026 8 614,28 CHF wert, da der Schlussstand 52,84 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 13,86 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Alcon eine Börsenbewertung in Höhe von 25,51 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Alcon-Anteile an der Börse SWX war der 09.04.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Alcon-Papiers auf 55,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at