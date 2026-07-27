SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Alcon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Alcon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Alcon-Anteile bei 63,96 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,635 Alcon-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 55,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 871,48 CHF wert. Mit einer Performance von -12,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Alcon belief sich zuletzt auf 27,16 Mrd. CHF. Alcon-Anteile wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Alcon-Anteilsschein bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at