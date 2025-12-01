Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Lukrative Alcon-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet
Das Alcon-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 78,38 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,758 Alcon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 63,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 814,75 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 814,75 CHF, was einer negativen Performance von 18,53 Prozent entspricht.
Insgesamt war Alcon zuletzt 31,58 Mrd. CHF wert. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag des Alcon-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
