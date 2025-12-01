SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Alcon-Investment gewesen.

Das Alcon-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 78,38 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,758 Alcon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 63,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 814,75 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 814,75 CHF, was einer negativen Performance von 18,53 Prozent entspricht.

Insgesamt war Alcon zuletzt 31,58 Mrd. CHF wert. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag des Alcon-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at