SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Alcon-Investment gewesen.

Das Alcon-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alcon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81,24 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,231 Alcon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 64,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,12 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 79,12 CHF, was einer negativen Performance von 20,88 Prozent entspricht.

Insgesamt war Alcon zuletzt 31,79 Mrd. CHF wert. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag des Alcon-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at