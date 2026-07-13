SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 69,88 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 143,102 Alcon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (54,44 CHF), wäre die Investition nun 7 790,50 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,10 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Alcon belief sich zuletzt auf 26,56 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Anteils fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Alcon-Papier bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at