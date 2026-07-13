Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Alcon-Anlage? 13.07.2026 10:04:05

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Alcon-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 69,88 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 143,102 Alcon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (54,44 CHF), wäre die Investition nun 7 790,50 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,10 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Alcon belief sich zuletzt auf 26,56 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Anteils fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Alcon-Papier bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten