Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Lohnende Alcon-Anlage?
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13.07.2026 10:04:05
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Alcon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 69,88 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 143,102 Alcon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (54,44 CHF), wäre die Investition nun 7 790,50 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,10 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Alcon belief sich zuletzt auf 26,56 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Anteils fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Alcon-Papier bei 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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