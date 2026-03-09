Alcon Aktie
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde die Alcon-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Alcon-Papiers betrug an diesem Tag 64,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155,521 Alcon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 766,72 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,33 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Alcon eine Marktkapitalisierung von 30,63 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Alcon-Papiere fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Alcon-Papiers auf 55,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
