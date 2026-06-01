SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alcon-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Alcon-Aktie bei 63,38 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157,778 Alcon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 220,26 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 29.05.2026 auf 52,10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 17,80 Prozent.

Der Börsenwert von Alcon belief sich zuletzt auf 25,42 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Papiers fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at