Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Profitable Alcon-Investition?
|
01.06.2026 10:04:06
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alcon-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Alcon-Aktie bei 63,38 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 157,778 Alcon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 220,26 CHF, da sich der Wert einer Alcon-Aktie am 29.05.2026 auf 52,10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 17,80 Prozent.
Der Börsenwert von Alcon belief sich zuletzt auf 25,42 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Alcon-Papiers fand am 09.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Alcon-Anteils belief sich damals auf 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcon AG
|
09:29
|Verluste in Zürich: SLI zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start stärker (finanzen.at)
|
28.05.26