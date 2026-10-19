SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Alcon-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Alcon-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,68 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,390 Alcon-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 732,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,74 CHF belief. Mit einer Performance von -26,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Alcon belief sich zuletzt auf 26,34 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers lag beim Börsengang bei 55,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at