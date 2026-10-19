Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Rentabler Alcon-Einstieg?
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19.10.2026 10:04:18
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 5 Jahren angefallen
Das Alcon-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,68 CHF. Bei einem Alcon-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,390 Alcon-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 732,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,74 CHF belief. Mit einer Performance von -26,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Alcon belief sich zuletzt auf 26,34 Mrd. CHF. Die Alcon-Aktie wurde am 09.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Alcon-Papiers lag beim Börsengang bei 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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