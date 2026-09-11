Amrize Aktie

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WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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Amrize-Investition 11.09.2026 10:03:35

SMI-Wert Amrize-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amrize von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Amrize-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Amrize-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amrize-Aktie bei 44,08 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Amrize-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,269 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 74,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32,70 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 25,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Amrize eine Marktkapitalisierung von 18,45 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Amrize-Aktie an der Börse SWX war der 23.06.2025. Der erste festgestellte Kurs des Amrize-Papiers lag damals bei 46,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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