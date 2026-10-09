SMI-Wert Amrize-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amrize von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amrize-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Amrize-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Amrize-Papiers betrug an diesem Tag 38,79 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Amrize-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,780 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,97 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 772,62 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 22,74 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Amrize belief sich jüngst auf 16,53 Mrd. CHF. Die Amrize-Aktie ging am 23.06.2025 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amrize-Papiers auf 46,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at