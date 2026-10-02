SMI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Galderma-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 137,90 CHF. Bei einem Galderma-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,725 Galderma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (160,80 CHF), wäre das Investment nun 116,61 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,61 Prozent vermehrt.

Der Galderma-Wert an der Börse wurde auf 38,58 Mrd. CHF beziffert. Am 22.03.2024 wurden Galderma-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein Galderma-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at