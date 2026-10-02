Galderma Aktie

Galderma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Galderma-Anlage 02.10.2026 10:04:08

SMI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Galderma-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Galderma-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 137,90 CHF. Bei einem Galderma-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,725 Galderma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (160,80 CHF), wäre das Investment nun 116,61 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,61 Prozent vermehrt.

Der Galderma-Wert an der Börse wurde auf 38,58 Mrd. CHF beziffert. Am 22.03.2024 wurden Galderma-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein Galderma-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 61,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Galderma

mehr Nachrichten

Analysen zu Galderma

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Galderma 172,65 0,49% Galderma

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:24 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
22:12 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:29 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:52 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen