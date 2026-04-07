Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Geberit-Anlage unter der Lupe 07.04.2026 10:03:42

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Geberit-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Geberit-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 355,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,815 Geberit-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (530,20 CHF), wäre die Investition nun 1 492,26 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,23 Prozent gesteigert.

Geberit markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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