Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Performance unter der Lupe 11.08.2026 10:04:10

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Geberit eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Geberit-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 474,30 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,108 Geberit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Geberit-Aktie auf 556,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 172,68 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 17,27 Prozent.

Insgesamt war Geberit zuletzt 18,51 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Geberit

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