Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Lohnendes Geberit-Investment?
|
11.11.2025 10:03:38
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Geberit-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 555,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Geberit-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,999 Geberit-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 328,29 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Anteils am 10.11.2025 auf 629,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,28 Prozent.
Geberit markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Geberit
