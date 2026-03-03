Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Rentable Geberit-Investition?
|
03.03.2026 10:04:01
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Geberit-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 554,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,025 Geberit-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Geberit-Papiers auf 632,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 405,91 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,06 Prozent.
Geberit war somit zuletzt am Markt 20,84 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Geberit
