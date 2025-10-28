SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Geberit-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Geberit-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 521,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,192 Geberit-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 607,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,45 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 16,45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Geberit einen Börsenwert von 20,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at