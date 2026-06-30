Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Investmentbeispiel
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30.06.2026 10:03:52
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geberit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Geberit-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Geberit-Aktie an diesem Tag bei 368,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,717 Geberit-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Geberit-Aktie auf 539,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 464,67 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 46,47 Prozent.
Jüngst verzeichnete Geberit eine Marktkapitalisierung von 17,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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