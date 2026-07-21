SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Geberit gewesen.

Das Geberit-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 727,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,374 Geberit-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 713,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 519,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,61 Prozent eingebüßt.

Geberit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,29 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at