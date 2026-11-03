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Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Frühe Anlage 03.11.2026 10:03:41

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie Investoren gebracht.

Geberit-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 472,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Geberit-Aktie investiert, befänden sich nun 2,115 Geberit-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 589,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 245,51 CHF wert. Mit einer Performance von +24,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Geberit zuletzt 18,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

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