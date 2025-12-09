Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Profitable Geberit-Anlage?
|
09.12.2025 10:03:51
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 5 Jahren verdient
Am 09.12.2020 wurde die Geberit-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 527,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Geberit-Aktie investierten, hätten nun 0,190 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (619,20 CHF), wäre das Investment nun 117,45 CHF wert. Damit wäre die Investition um 17,45 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Geberit belief sich zuletzt auf 20,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Geberit AG (N)
|653,00
|-1,89%
