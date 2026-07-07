Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|Frühe Investition
|
07.07.2026 10:03:50
SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Geberit-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Geberit-Anteile an diesem Tag bei 610,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Geberit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,393 Geberit-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 721,31 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Papiers am 06.07.2026 auf 532,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 12,79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 17,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alexander Tolstykh / Shutterstock.com
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