SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Geberit gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Geberit-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Geberit-Aktie bei 577,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Geberit-Aktie investierten, hätten nun 0,173 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,20 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Papiers am 11.05.2026 auf 515,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 17,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at