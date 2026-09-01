Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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Langfristige Performance 01.09.2026 10:03:56

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Geberit-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 587,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Geberit-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,703 Geberit-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 570,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 971,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,90 Prozent verringert.

Geberit wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,70 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Geberit

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