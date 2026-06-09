SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Geberit-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Geberit-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 636,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,570 Geberit-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 792,09 CHF, da sich der Wert eines Geberit-Anteils am 08.06.2026 auf 504,40 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Geberit bezifferte sich zuletzt auf 16,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at