SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geberit-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geberit-Aktie Anlegern gebracht.

Am 31.03.2021 wurden Geberit-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 601,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Geberit-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,166 Geberit-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (535,00 CHF), wäre die Investition nun 88,93 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 11,07 Prozent verkleinert.

Geberit wurde am Markt mit 17,57 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at