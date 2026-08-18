SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Geberit-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Geberit-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 765,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,068 Geberit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 6 965,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 533,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 30,35 Prozent verkleinert.

Geberit wurde am Markt mit 17,90 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at