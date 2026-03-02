SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Givaudan-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Givaudan-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 885,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,531 Givaudan-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 640,32 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 27.02.2026 auf 3 092,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 64,03 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Givaudan zuletzt 28,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

