SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Givaudan-Investment verdienen können.

Am 02.02.2016 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Givaudan-Papier an diesem Tag bei 1 908,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,052 Givaudan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 30.01.2026 156,60 CHF wert, da der Schlussstand 2 988,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,60 Prozent vermehrt.

Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at