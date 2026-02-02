Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Frühe Anlage
|
02.02.2026 10:04:30
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.02.2016 wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Givaudan-Papier an diesem Tag bei 1 908,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,052 Givaudan-Aktien im Depot. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 30.01.2026 156,60 CHF wert, da der Schlussstand 2 988,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,60 Prozent vermehrt.
Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Analysen zu Givaudan AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 258,00
|0,15%