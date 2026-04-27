Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Langfristige Investition 27.04.2026 10:03:32

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Givaudan-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Aktie betrug an diesem Tag 1 913,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,052 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 2 814,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,10 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,10 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 26,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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