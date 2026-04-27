Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Langfristige Investition
|
27.04.2026 10:03:32
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Givaudan-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Aktie betrug an diesem Tag 1 913,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,052 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 2 814,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,10 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,10 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 26,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AG
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in Zürich: SMI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
21.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in Zürich: So steht der SMI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
20.04.26
|SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start steigen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Zürich: SMI liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 067,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.