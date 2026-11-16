SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Givaudan-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Givaudan-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3 397,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,944 Givaudan-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 4 090,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 040,04 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 20,40 Prozent.

Givaudan war somit zuletzt am Markt 37,79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at