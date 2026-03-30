Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Lohnender Givaudan-Einstieg?
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30.03.2026 10:03:40
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren abgeworfen
Givaudan-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Givaudan-Anteile an diesem Tag bei 1 912,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 5,230 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 875,52 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 27.03.2026 auf 2 653,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 38,76 Prozent.
Der Marktwert von Givaudan betrug jüngst 24,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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