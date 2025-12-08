SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Givaudan-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Givaudan-Aktie an diesem Tag bei 1 837,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,444 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 3 348,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 225,37 CHF wert. Damit wäre die Investition 82,25 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 30,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at