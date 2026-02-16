Givaudan Aktie

Performance unter der Lupe 16.02.2026 10:03:48

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Givaudan-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2023 wurden Givaudan-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 2 895,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,454 Givaudan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 3 079,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 635,58 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,36 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Givaudan zuletzt 28,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
