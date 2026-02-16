SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Givaudan-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2023 wurden Givaudan-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Givaudan-Papier bei 2 895,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,454 Givaudan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Givaudan-Aktie auf 3 079,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 635,58 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,36 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Givaudan zuletzt 28,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at