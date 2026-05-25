Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Langfristige Investition 25.05.2026 10:03:55

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Givaudan-Aktien gewesen.

Givaudan-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 931,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,518 Givaudan-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 492,49 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 22.05.2026 auf 2 882,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 49,25 Prozent.

Givaudan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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