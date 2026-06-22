SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Givaudan-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 869,00 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 5,350 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 3 252,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 399,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,00 Prozent vermehrt.

Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at