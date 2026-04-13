Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Frühe Investition 13.04.2026 10:03:42

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verloren

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Givaudan-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Givaudan-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3 073,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,325 Givaudan-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 808,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 913,77 CHF wert. Damit wäre die Investition um 8,62 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Givaudan eine Marktkapitalisierung von 25,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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