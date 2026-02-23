Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Langfristige Investition
|
23.02.2026 10:04:23
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Givaudan-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Givaudan-Aktie bei 3 518,00 CHF. Bei einem Givaudan-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,028 Givaudan-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Givaudan-Anteile wären am 20.02.2026 86,13 CHF wert, da der Schlussstand 3 030,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,87 Prozent.
Der Börsenwert von Givaudan belief sich jüngst auf 27,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
