Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Givaudan-Anlage im Blick 15.06.2026 10:04:36

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 5 Jahren verloren

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Givaudan-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Givaudan-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4 264,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 0,235 Givaudan-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 746,25 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Anteils am 12.06.2026 auf 3 182,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 25,38 Prozent gleich.

Givaudan war somit zuletzt am Markt 29,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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