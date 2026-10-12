Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Frühes Investment
|
12.10.2026 10:03:45
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Givaudan-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 930,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 0,052 Givaudan-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (3 440,00 CHF), wäre das Investment nun 178,24 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 78,24 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan belief sich zuletzt auf 31,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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