SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Givaudan-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Givaudan-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Givaudan-Papier an diesem Tag bei 4 398,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 2,274 Givaudan-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Givaudan-Papiers auf 3 433,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 805,82 CHF wert. Mit einer Performance von -21,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 31,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at