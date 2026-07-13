Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Frühe Investition
|
13.07.2026 10:04:05
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Givaudan-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Givaudan-Papier an diesem Tag bei 4 398,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Givaudan-Aktie investiert, befänden sich nun 2,274 Givaudan-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Givaudan-Papiers auf 3 433,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 805,82 CHF wert. Mit einer Performance von -21,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Givaudan einen Börsenwert von 31,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:27
|Handel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Zürich in Rot: SMI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26