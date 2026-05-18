SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Givaudan-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Givaudan-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Givaudan-Aktie bei 3 854,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,026 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,06 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 15.05.2026 auf 2 700,00 CHF belief. Mit einer Performance von -29,94 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Givaudan-Wert an der Börse wurde auf 24,90 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at