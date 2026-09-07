SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Givaudan-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Givaudan-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4 573,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 0,219 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 3 250,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 710,69 CHF wert. Mit einer Performance von -28,93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Givaudan war somit zuletzt am Markt 30,01 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at