Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Rentabler Givaudan-Einstieg? 12.01.2026 10:03:45

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Givaudan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3 896,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Givaudan-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,026 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,83 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 09.01.2026 auf 3 188,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,17 Prozent verringert.

Alle Givaudan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Neutral UBS AG
12.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
