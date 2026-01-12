SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Givaudan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Givaudan-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3 896,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Givaudan-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,026 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,83 CHF, da sich der Wert einer Givaudan-Aktie am 09.01.2026 auf 3 188,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,17 Prozent verringert.

Alle Givaudan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at