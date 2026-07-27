Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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Rentables Givaudan-Investment? 27.07.2026 10:04:12

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Givaudan-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.07.2025 wurden Givaudan-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Givaudan-Aktie bei 3 541,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,282 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 902,57 CHF, da sich der Wert eines Givaudan-Papiers am 24.07.2026 auf 3 196,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,74 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Givaudan eine Börsenbewertung in Höhe von 29,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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